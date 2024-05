Retorno! Invicta anuncia contratação de Jennifer Maia

Veterana do MMA, Jennifer Maia vai iniciar um novo capítulo em sua trajetória profissional em uma organização que conhece como ninguém. A brasileira, ex-desafiante ao cinturão do peso-mosca (57 kg) do UFC, está de volta ao Invicta FC. Na última sexta-feira (3), a companhia anunciou oficialmente o retorno da atleta através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Jennifer estava livre no mercado desde 2023. O UFC optou por não renovar o contrato da lutadora, após sua derrota para Viviane Araújo, em outubro. Sendo assim, o Invicta abriu as portas para a brasileira dar a volta por cima no MMA. Vale pontuar que a curitibana alcançou um patamar de destaque no esporte atuando pela organização. Nela, a veterana foi campeã do peso-mosca. De volta à casa, a atleta tem a missão de reconquistar o título da categoria.

Registro de Jennifer no MMA

Jennifer Maia, de 35 anos, é uma veterana do MMA e um dos principais nomes do Brasil no peso-mosca. Em sua trajetória no MMA, iniciada em 2009, a curitibana construiu um cartel composto por 21 vitórias, dez derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Alexis Davis, Casey O'Neill, Jéssica Andrade, Jessica Eye, Joanne Wood, Maryna Moroz e Roxanne Modafferi (duas vezes).