GP com Spider e Machida? Rockhold sugere torneio de ex-campeões do UFC no Karate Combat

Ex-detentor do cinturão peso-médio (84 kg) do UFC, Luke Rockhold estreou com vitória no Karate Combat, no último dia 20 de abril. Agora, o veterano parece disposto a tentar atrair outros antigos astros do Ultimate para o evento e, quem sabe, organizar um super torneio de ex-campeões.

A ideia foi ventilada pelo próprio Luke Rockhold recentemente, durante um episódio do 'JAXXON Podcast'. Ao ser questionado sobre uma possível luta contra Anderson Silva, o americano confirmou o interesse e ainda acrescentou o nome de outros dois ex-campeões do UFC na lista de reforços para o hipotético GP do Karate Combat: Lyoto Machida e Michael Bisping.

"Sim, Anderson Silva, (Michael) Bisping e Lyoto Machida, todos na mesma noite. Sim, estamos trabalhando nisso. É um sorteio (para definir as lutas). Sou eu, Anderson Silva, Lyoto Machida e Bisping, sorteio, duas lutas, título, Karate Combat", sugeriu Rockhold.