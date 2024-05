Presidente do UFC, Dana White participa da 'Fritada' de Tom Brady; entenda

Um dia depois da realização do UFC Rio, que não contou com sua presença, Dana White acompanhou de perto outro evento, este voltado para o entretenimento, de grande repercussão nos Estados Unidos. No domingo (5), o presidente do Ultimate esteve in loco na arena 'Kia Forum', em Inglewood, na Califórnia (EUA), para assistir e participar do especial de comédia 'The Roast of Tom Brady', transmitido ao vivo pela Netflix.

O programa - que no Brasil ganhou o nome de 'Fritada' - serve como uma espécie de 'homenagem' a um indivíduo, neste caso o ex-astro da NFL Tom Brady, no qual o mesmo vira alvo de piadas e histórias bem humoradas contadas por comediantes. Presente na plateia do 'The Roast of Tom Brady', ao lado dos lutadores Max Holloway e Sean O'Malley, Dana White também pôde participar do show e 'fritou' o ex-jogador de futebol americano.

"Isso me deixa puto. Eu voei até aqui e vocês me dão 60 segundos (para falar). Meu nome é Dana. Isso não é trans o suficiente para vocês liberais de m***? Tom, você jogou tanto tempo no (New England) Patriots que eu comecei a achar que você era de Boston, aí eu vi você correr e pensei: 'Não, ele definitivamente é de San Francisco'. Você liderou a liga por 20 anos em passes, como um cara hétero. Hey, eu tenho dois dos caras mais malvados do mundo aqui: 'Sugar' Sean O'Malley e Max Holloway. Tom, você teria sido um ótimo lutador. Você já é um mestre no 'ground and pound', é isso que você chama de 'encontro para o café' com seu amigo Alex Guerrero. Mais uma coisa, vocês provavelmente não sabem, mas Jeff Ross tinha muito interesse no UFC, ele pensou que significava Unlimited Fried Chicken (Frango Frito Ilimitado). Te amo, Tom", brincou Dana White.