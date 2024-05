Após vitória no UFC Rio, Joanderson Tubarão elege Brian Ortega como próximo alvo

Ao superar Jack Shore, por nocaute técnico, no encerramento do card preliminar do UFC Rio, no último sábado (4), Joanderson Brito alcançou sua quinta vitória seguida na organização - todas elas conquistadas pela via rápida. Embalado, 'Tubarão', como o atleta da academia 'Chute Boxe João Emílio' é conhecido, já vislumbra voos mais altos e mira rivais consolidados no ranking da divisão dos penas (66 kg).

Na coletiva de imprensa pós-show, com a presença da equipe de reportagem da Ag Fight, Tubarão elegeu Brian Ortega - ex-desafiante ao título e número 3 no ranking peso-pena - como o alvo preferencial para seu próximo compromisso no Ultimate. Apesar do desafio ao americano parecer inacessível neste momento, principalmente levando em conta que o brasileiro sequer faz parte do top 15 da divisão, o maranhense citou as frequentes recusas de Dan Ige, 13º colocado na classificação da categoria - para justificar sua tentativa de atrair a atenção de 'T-City'.

"Eu estou em um momento bom, venho embalado. São cinco vitórias por via rápida, contra caras da trocação ou do grappling - isso não vem fazendo diferença no meu jogo. Venho demonstrando que, querendo ou não, estou em outro nível na categoria. Já pedi várias vezes o Dan Ige, mas realmente ele não quer lutar comigo, até entendo ele. Mas agora vou começar a mirar no Brian Ortega. Vou ver o que o UFC acha disso. Acho que é um cara bom, mas a categoria está na hora de dar uma mudada - a palavra certa é essa. Tem vários nomes que estão na prateleira (de cima) que já não fazem sentido e acho que o Brian Ortega é um deles", afirmou Tubarão.