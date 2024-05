Vitor Petrino se pronuncia após perder invencibilidade no UFC Rio

Um dos lutadores mais promissores do MMA nacional, Vitor Petrino não foi feliz no UFC Rio. No evento realizado no último sábado (4), o mineiro acabou surpreendido por Anthony Smith e finalizado rapidamente na maior luta de sua carreira. Mas, apesar do duro revés, que significou a perda de sua invencibilidade no MMA, o atleta não se deixou abalar.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Petrino admitiu não ser fácil lidar com a derrota, ainda mais a primeira, mas tranquilizou os fãs, garantindo estar mais motivado do que nunca para dar a volta por cima. De acordo com o brasileiro, o resultado adverso servirá de lição e motivação para se tornar um lutador melhor. Vale destacar que, antes de enfrentar Smith, o mineiro foi classificado pelas casas de apostas como favorito na luta, porém desperdiçou a chance de integrar o top-10 dos meio-pesados (93 kg) e mudar de patamar no MMA.

"Fala, galera! O resultado não veio, mas sem história triste. Entrei naquela arena feliz por fazer algo que amo e saí chateado por não mostrar todo meu trabalho. Mas esse é o jogo, 26 anos, 11 vitórias e a primeira derrota (dentro do maior evento de MMA do planeta), ou seja, muito a aprender. Obrigado a todos pelas mensagens e pelo carinho. Logo estaremos de volta mais forte do que nunca", escreveu Petrino em sua conta oficial no 'Instagram'.