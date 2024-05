UFC Rio: José Aldo retorna ao top 10 dos galos; Michel Pereira estreia no ranking dos médios

Nesta terça-feira (7), foi divulgada a mais recente atualização dos rankings do Ultimate, com alguns dos destaques do UFC Rio tendo seus desempenhos devidamente reconhecidos. Depois de quase dois anos parado, José Aldo demonstrou que ainda pertence à elite do esporte ao desbancar o prospecto Jonathan Martinez via decisão unânime. Com o triunfo, o 'Rei do Rio' retornou ao top 15 dos galos (61 kg) na oitava colocação e reacendeu a esperança dos fãs sobre sua possível continuação na companhia.

Outro grande protagonista da noite foi Michel Pereira. Embalado agora por oito vitórias seguidas - três delas nos pesos-médios (84 kg) -, o 'Paraense Voador' fez juz ao apelido ao 'decolar' contra Ihor Potieria e finalizar o ucraniano em menos de um minuto de combate. A performance, além do bônus de 50 mil dólares, rendeu ao brasileiro a 13ª colocação do ranking até 84 kg.

Iasmin Lucindo estreia no top 15 dos palhas

Já entre as mulheres, a principal agraciada na atualização do ranking foi Iasmin Lucindo. Com apenas 22 anos de idade, a brasileira venceu o duelo de gerações contra a veterana e ex-desafiante ao título dos palhas (52 kg) Karolina Kowalkiewicz. O desempenho dominante fez com que a jovem cearense 'roubasse' a 13ª posição da polonesa e estreasse na lista do top 15 da categoria.