Descanso merecido! Após 'maratona', Alexandre Pantoja indica retorno ao UFC em dezembro

A vida de Alexandre Pantoja como atleta de MMA tem sido bastante agitada ultimamente. Em menos de um ano - mais precisamente em dez meses - o brasileiro disputou três lutas pelo cinturão linear dos pesos-moscas (57 kg), vencendo todas. Tendo isso em mente, o campeão de Arraial do Cabo (RJ) planeja tirar um período de descanso após a 'maratona' de compromissos. De olho nas movimentações da categoria em que é soberano, 'The Cannibal', como é conhecido, já indica quando pretende voltar a competir.

Em entrevista ao canal 'UOL Esporte', Pantoja projeta um retorno ao Ultimate no final da temporada, em dezembro. Vindo de vitória contra Steve Erceg no último sábado (4), na luta principal do UFC Rio, o brasileiro mencionou alguns nomes que podem vir a ser os próximos desafiantes ao título da divisão. Entretanto, o campeão agora volta suas atenções para curtir o cenário paradisíaco de sua terra natal em Arraial do Cabo.

"Agora vou assistir essa categoria um pouco, acho que vai ser a primeira vez que o campeão pode falar isso. Agora é meu momento de ver meus adversários, ver eles lutando entre eles, é uma divisão muito maneira que está rolando. Tem o Erceg, Royval, Amir Albazi, Kai Kara France, Manel Kape. Vou ficar até dezembro só olhando esses caras lutando. Talvez em dezembro eu já defenda o cinturão novamente. Não sei se vou conseguir (ficar esse tempo parado). Quando falo dezembro, não é que vou ficar até lá sem fazer nada, eu já lutaria em dezembro. Mas é bem cansativo, foram 15 rounds em menos de um ano, 75 minutos dentro do octógono contra os melhores. Já são três lutas por cinturão, lutei com um mexicano, um australiano e um americano, venci todas. Lutas duríssimas", destacou Alexandre.