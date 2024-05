Após vencer na estreia, Ruffy explica recado para Makhachev e desafia top 15 do UFC

Promessa da equipe 'Fighting Nerds', Maurício Ruffy impressionou em sua estreia no Ultimate e gerou comparações com Conor McGregor. E a confiança do brasileiro, dentro e fora do octógono, parece ser a mesma do irlandês. Prova disso é que mesmo ainda iniciando sua trajetória no principal evento de MMA do mundo, o peso-leve (70 kg) aproveitou para mandar um recado para o campeão de sua categoria e, de quebra, desafiar um top 15 do ranking.

Antes mesmo de subir no octógono do UFC Rio, Maurício fez questão de alertar Islam Makhachev sobre a chegada do "novo rei" da categoria. A provocação do jovem lutador de 27 anos ao russo se repetiu após sua vitória por nocaute sobre Jamie Mullarkey, no card preliminar da edição sediada na 'Cidade Maravilhosa', no último sábado (4). Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Ruffy explicou a razão por trás do recado enviado ao campeão peso-leve do Ultimate.

"Foi só um recado, eu não desafiei ele. Até porque não tem condições, não tem como, eu lutar contra o campeão do UFC neste momento. Mas eu tenho o poder de falar para ele o que eu quero porque ele apostou contra mim (no Contender Series), ele falou que o companheiro dele iria ganhar de mim, e eu sou lutador da categoria dele. Ganhei do parceiro de sparring dele, que ele apontou como o melhor sparring dele, na categoria de cima. Fui lá e nocauteei o cara, na área dele, que é o grappling, no chão, finalizei a luta ali. Sei que eles são pessoas muito juntas, então sei que ele estava de olho em mim. Vou dar a oportunidade para ele quando quiser se vingar do amigo dele. 'Não venha com ódio no coração'", brincou Ruffy.