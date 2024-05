Elves Brener promete volta por cima após 1ª derrota no UFC: "Apenas começando"

Depois de iniciar sua trajetória no Ultimate com três vitórias seguidas, Elves Brener conheceu sua primeira derrota na organização no último sábado (4), ao ser superado por Myktybek Orolbai, no card preliminar do UFC Rio. Alguns dias após o revés sofrido, o lutador da equipe 'Chute Boxe Diego Lima' usou as redes sociais para se pronunciar.

Em seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Elves evitou 'chorar pelo leite derramado' e prometeu dar a volta por cima. O amazonense, de 26 anos, ainda afirmou que sua trajetória no principal evento de MMA do mundo está apenas no início.

"Obrigado meus treinadores e minha equipe por todo o suporte! Já chorei o que tinha para chorar e me lamentar o que tinha para me lamentar. O ontem já passou e vamos voltar da melhor maneira possível! Obrigado a todo meu público, meus patrocinadores e apoiadores! Isso está apenas começando", escreveu Elves na legenda da publicação.