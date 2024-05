UFC Rio: Protagonistas recebem 30 dias de suspensão; quarteto pega gancho de seis meses

O quarteto que liderou o UFC Rio do último sábado (4) não deve ter problemas para voltar a competir em breve. Isso porque José Aldo, Jonathan Martinez, Alexandre Pantoja e Steve Erceg receberam apenas 30 dias de suspensão médica após serem avaliados depois de seus respectivos combates. A lista com os ganchos foi divulgada pelo site 'MMA Fighting' após contato com a Comissão Atlética Brasileira de MMA, que regulou o evento na 'Cidade Maravilhosa'.

Por outro lado, um quarteto terá que ficar de molho por um bom tempo. Mesmo vencendo suas respectivas lutas, Ismael Bonfim, Dione Barbosa e Drakkar Klose receberam suspensões máximas de seis meses, pois se lesionaram durante os embates. Além deles, Kevin Borjas, vítima dos chutes baixos de Alessandro Costa, também pegou 180 dias de gancho. As sanções podem ser reduzidas caso os atletas recebam liberação médica.

Jack Shore e 'rasgo' na canela

Oponente de Joanderson Tubarão, Jack Shore sofreu com os chutes desferidos pelo brasileiro e viu o duelo ser interrompido após sua perna esquerda se transformar em uma 'cachoeira de sangue'. O 'rasgo' na canela, porém, aparentemente não passou de um corte superficial, já que o galês escapou do gancho médico máximo e foi afastado por 45 dias das atividades.