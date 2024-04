Jiri Prochazka cogita trocar os meio-pesados pelos médios do UFC

Um dos meio-pesados (93 kg) mais populares e temidos do UFC pode estar de mudança. Após nocautear Aleksandar Rakic, em abril, em Las Vegas (EUA), Jiri Prochazka, ex-campeão da categoria, informa que cogita seriamente se aventurar no peso-médio (84 kg).

Mas, apesar do interesse na aventura, o tcheco deixa claro que ela só pode se tornar realidade no futuro, pois deseja ser campeão dos meio-pesados pela segunda vez. Inclusive, como impressionou no UFC 300, o atleta se recuperou e ficou próximo de disputar novamente o cinturão da categoria. De todo modo, Prochazka deu a entender que o corte de peso para atuar na divisão até 84 kg não seria um problema.

"Em vez de subir para os pesados, pensei em tentar os médios por causa da forma como sinto meu metabolismo agora e da forma como meu corpo funciona na preparação. Sei que se eu ajustar minha dieta para onde me sinto bem e limpo, poderia lidar com os médios. Definitivamente, me concentraria nisso depois de ganhar o cinturão dos meio-pesados", declarou o ex-campeão do UFC, em seu canal oficial no 'YouTube'.