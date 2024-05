Respeito! Volkanovski expressa admiração e enaltece José Aldo

Neste sábado (4), no Rio de Janeiro, José Aldo faz seu retorno ao MMA e recebe o carinho não só de parte dos fãs do esporte. Ex-campeão dominante do peso-pena (66 kg) do UFC, Alexander Volkanovski, que enfrentou o 'Rei do Rio' em pleno Brasil, fez questão de expressar seu respeito ao mesmo.

O australiano mostrou toda sua humildade e classificou Aldo como o maior peso-pena da história do MMA. É bem verdade que Volkanovski enfrentou o brasileiro em 2019, o venceu por pontos e defendeu o cinturão da categoria em cinco oportunidades. Mas, de acordo com 'The Great', o veterano fez por merecer ser visto como o número um da divisão, pois reinou no WEC e no UFC (de 2009 até dezembro de 2015) e passou a integrar o 'Hall da Fama' do Ultimate.

"Eu aprecio o que Aldo fez. Isso cabe a outras pessoas decidirem, mas, para mim, direi Aldo porque ele foi campeão por muito tempo. É claro que as pessoas vão olhar para a competição e tudo mais, mas para ser campeão por tanto tempo, você luta lesionado, tem tanta coisa que pode dar errado. Ser campeão tanto tempo diz algo. Ele também foi muito dominante como campeão, então respeito total para Aldo", declarou o ex-campeão do UFC, ao participar do programa 'Main Event'.