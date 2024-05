Alex Poatan responde 'desafio' de Jon Jones: "Depende do UFC"

Nesta sexta-feira (3), Alex 'Poatan' foi surpreendido por um dos lutadores mais temidos da história do MMA. Campeão do peso-pesado do UFC, Jon Jones elogiou o brasileiro e expressou o interesse em enfrentá-lo no futuro. Sem perder tempo, o dono do cinturão dos meio-pesados (93 kg) deu seu parecer sobre o posicionamento do americano.

Em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs para promover o UFC Rio, evento programado para acontecer neste sábado (4), 'Poatan' pregou cautela quanto a realização da superluta com Jon Jones, mas também não a descartou no futuro. De acordo com o brasileiro, tudo depende da própria vontade do Ultimate, já que sua função não é escolher combates e sim entrar em ação. Vale destacar que, recentemente, o atleta expressou o interesse em se aventurar no peso-pesado.

"É um pouco difícil de responder, porque não depende de mim. Mas acho que ele falou que gostaria dessa luta. Esse é o meu trabalho: lutar. Acho que, agora, depende da organização, dar uma resposta para todo mundo e ver o que acontece", declarou o campeão do UFC.