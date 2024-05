UFC Rio: Luta de brasileiro é cancelada após francês passar mal em pesagem

Jean Silva sequer subiu ao palco na cerimônia onde os lutadores se encaram, que aconteceu na parte da tarde. O evento foi aberto ao público na Farmasi Arena, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Os brasileiros José Aldo e Alexandre Pantoja precisaram tirar a roupa para bater o peso na mesma pesagem pela manhã. Eles tiveram o auxílio de uma cabine e conseguiram atingir a meta.