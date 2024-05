Cinturão de R$ 9,5 mil e óculos virtual: a experiência dos fãs no UFC Rio

Os portões do UFC Rio se abriram pela primeira vez aos fãs do MMA nesta sexta-feira (3). Um espaço "experience" foi montado na Farmasi Arena antes do cerimonial de pesagem e o que mais chamou a atenção foi a réplica do cinturão na loja oficial, que estava sendo vendido ao custo de R$ 9,5 mil.

O que aconteceu

A camisa oficial do UFC 301 sai a R$ 170. A de José Aldo, com a frase "The king of Rio", está R$ 150. Há ainda as luvas da organização ao preço de R$ 550, entre outros produtos com valores um pouco mais modestos.

Também foram montados stands interativos de realidade virtual. Há um óculos tridimensional onde a pessoa vive a experiência de entrar num octógono com seu lutador preferido. Uma cabine tira fotos e simula uma encarada com algum dos atletas da organização.