Poatan coloca ponto final em possível trilogia com Adesanya no UFC: "Morreu"

Uma das maiores rivalidades da história do Ultimate deve terminar sem um vencedor na soma dos confrontos. Nesta sexta-feira (3), Alex 'Poatan' marcou presença em uma sessão de perguntas e respostas com os fãs para promover o UFC Rio, evento programado para acontecer neste sábado (4), e colocou um ponto final na possível trilogia com Israel Adesanya (veja abaixo ou clique aqui), seu maior opositor nos esportes de combate.

Na primeira luta, realizada em 2022, 'Poatan' nocauteou o nigeriano e se tornou campeão do peso-médio (84 kg). Na revanche imediata, disputada um ano depois, Adesanya retomou o cinturão da categoria ao nocautear o brasileiro, o vencendo pela primeira vez na carreira em quatro combates, somando outros dois no kickboxing. Como saiu do zero, o atleta negou ter o interesse em enfrentar Alex novamente. Sendo assim, o paulista, campeão dos meio-pesados (93 kg) e que cogita subir para o peso-pesado, também descarta encarar Israel.

"Eu acabei esquecendo e agora vejo uma declaração dele que também não tem interesse. Então, acho que morreu", declarou o campeão do UFC.