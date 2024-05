Caio Borralho rouba a cena em pesagem de caras pintadas no UFC Rio

No 'co-main event', ao contrário do que aconteceu na quarta-feira (1º), José Aldo, ovacionado pelo público, e Jonathan Martinez fizeram uma encarada respeitosa. Os lutadores mostraram profissionalismo, conversaram e até se abraçaram. No final, o brasileiro se despediu dos fãs agradecendo o carinho que recebeu e prometeu dar um show lutando em casa.

Outros destaques

Um dos lutadores mais populares do Brasil na atualidade, Michel Pereira também foi ovacionado pelo público e fez suas tradicionais piruetas após se pesar. Como já treinou com Ihor Potieria, seu adversário, o brasileiro optou por adotar uma postura amistosa. Assim como o 'Paraense Voador', o europeu também foi respeitoso.

No card preliminar, Joanderson 'Tubarão', Elves Brener e 'Netto BJJ' fizeram encaradas intensas. Empolgado por lutar em casa, Joanderson tentou fazer uso de tal fator para intimidar Jack Shore e, com o semblante fechado, bateu repetidas vezes no peito. Elves também adotou uma postura agressiva ao ficar frente a frente com Myktybek Orolbai. Inclusive, os atletas tiveram que ser contidos pelos seguranças. Já 'Netto BJJ' não deixou Drakkar Klose crescer em sua frente. Ao ver o americano colocar a mão perto do seu rosto, Joaquim respondeu, dando um tapa no braço do mesmo. Sendo assim, o duelo, que já prometia, agora, deve pegar fogo.

Confira as lutas do UFC Rio:

Alexandre Pantoja vs. Steve Erceg