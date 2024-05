Caiu! Debilitado na pesagem, francês leva veto médico e luta com Jean Silva é cancelada do UFC Rio

O card do UFC Rio sofreu com uma baixa na véspera de sua realização. Extremamente debilitado na pesagem oficial do evento na manhã desta sexta-feira (3), William Gomis foi vetado de competir pela comissão médica do Ultimate. Sendo assim, seu combate contra o brasileiro Jean Silva, o 'Lord', foi cancelado e retirado do show. Com o desfalque, o evento na 'Cidade Maravilhosa' segue com 13 lutas programadas, ao invés de 14. A informação foi dada em primeira mão pelo portal 'RMC Sport Combat' e confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à companhia.

Durante a cerimônia da pesagem oficial, 'The Jaguar', como é conhecido, despontou no palco visivelmente debilitado, com dificuldades, inclusive, de andar por conta própria (veja abaixo ou clique aqui). E, curiosamente, o lutador francês marcou 64,8 kg na balança, quase 1,5 kg abaixo do limite necessário para seu combate na categoria dos penas (66 kg). Com indisposição e mal-estar, Gomis foi vetado pelos médicos de entrar em ação neste sábado.

Prejuízo para o Lord

Além do próprio francês, o principal afetado pela notícia foi Jean Silva, que lutaria pela primeira vez no UFC dentro de seu país e ficou sem combate às vésperas do evento. Empolgado, o brasileiro havia prometido um show e um nocaute inusitado contra Gomis. Agora, 'Lord', poderá apenas assistir seus companheiros de equipe na 'Fighting Nerds' Caio Borralho e Mauricio Ruffy entrarem em ação.