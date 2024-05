Rival de Aldo sugere 'passagem de bastão' no UFC Rio: "Ele já teve seu tempo"

Depois de um começo de trajetória no Ultimate promissor, mas sem embalar definitivamente, Jonathan Martinez engatou uma sequência de bons resultados, com seis vitórias consecutivas, que o levaram ao top 15 da divisão dos galos (61 kg). Neste sábado (4), o americano encara o maior desafio de sua carreira ao medir forças com o ex-campeão peso-pena (66 kg) e Hall da Fama do UFC José Aldo, em um duelo de gerações que pode mudar sua carreira de patamar.

Sete anos mais jovem, 'The Dragon', como é conhecido, mostra confiança na sua capacidade de superar o veterano - considerado por muitos como um dos maiores de todos os tempos no MMA. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Martinez classificou o duelo contra Aldo como uma espécie de 'passagem de bastão' da velha guarda para a nova geração.

"Sim, honestamente, acho que vou ser capaz de quebrá-lo conforme os rounds se tornem mais longos. Eu me sinto muito bem, me sinto muito realmente confiante em mim mesmo. Tenho treinado muito para isso. Ele já teve seu tempo, ele fez todo o seu trabalho. Ele é tudo isso (ex-campeão peso-pena e Hall da Fama do UFC) e agora é minha hora de construir um legado", afirmou Martinez.