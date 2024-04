Desafio aceito! Lyoto Machida abre as portas para luta com Rockhold no Karate Combat

Sem atuar desde maio de 2022, Lyoto Machida pode retornar à ação em breve. Desafiado por Luke Rockhold para uma superluta no Karate Combat, evento no qual o americano estreou com vitória no último sábado (20), o carateca brasileiro parece estar disposto a aceitar o chamado e voltar a competir.

Através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Lyoto abriu as portas para o duelo contra Rockhold no Karate Combat. O confronto, caso saia do papel, colocaria frente a frente dois ex-campeões do UFC no pit - área de combate do evento.

"O Dragão já está soltando fogo aqui. Desde que anunciaram esse desafio, o Dragão já está soltando fogo. Agora tem que acertar os valores, tem que acertar a data, para ver quando vai ser essa briga de cachorro", declarou Machida.