Ex-campeão aponta "vantagem significativa" de Strickland sobre Borrachinha no UFC 302

Confirmado como um dos protagonistas do 'co-main event' do UFC 302, que acontece no dia 1º de junho, Paulo Borrachinha foi apontado como zebra para o confronto contra Sean Strickland na abertura do mercado de apostas. E para Michael Bisping, ex-campeão peso-médio (84 kg) e atual comentarista do Ultimate, a avaliação dos 'oddsmakers' (profissionais responsáveis por definir as cotações ou 'odds' antes de eventos esportivos) está correta.

Em vídeo publicado recentemente no seu canal do 'Youtube', Bisping analisou os pontos fortes e fracos de Borrachinha e Strickland. A conclusão que o ex-campeão chegou após avaliar o duelo de estilos entre os pesos-médios é que o americano leva uma "vantagem significativa" sobre o atleta mineiro, especialmente quando se considera a relação entre a energia que cada um utiliza ao lutar e o fato do combate ser previsto para durar até 25 minutos.

"Essa é uma luta maluca. Paulo Costa bate mais forte. Eu já treinei com Sean Strickland. Ele é muito bom no boxe, sabemos disso. Nós vimos que quando ele venceu Israel Adesanya, a melhor performance da sua carreira, ele quase o nocauteou no primeiro round, certo? Ele vai entrar lá, lutar pau a pau, mamilo a mamilo, mas seu estilo está atrás do jab. Paulo vai andar muito para frente. Acho que Paulo bate mais forte, mas acho que Sean tem vantagem no gás. Vamos lembrar, essa é uma co-luta principal de cinco rounds. Essa é uma vantagem significativa para Sean Strickland porque ele tem um estilo (de luta) econômico. Paulo Costa golpeia com tudo que ele tem, chutes rodados, chutes altos de esquerda que são rápidos e explosivos, mas eles exigem muita energia", analisou Bisping.