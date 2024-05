Clima pesado! José Aldo protagoniza encarada tensa com rival no UFC Rio; veja

José Aldo retorna à ação neste sábado (4), no Rio de Janeiro, e mostra que está com fome de luta. Sem atuar desde 2022, o ex-campeão do peso-pena (66 kg) do UFC protagonizou uma encarada tensa com Jonathan Martinez, seu adversário, (veja abaixo ou clique aqui).

Na encarada para promover o combate, realizada nesta quarta-feira (1º), no media day do UFC Rio, os atletas deixaram a diplomacia de lado e colaram testa com testa, com os semblantes fechados. A animosidade foi tamanha, que um segurança do UFC teve que conter Aldo. Vale destacar que, antes do encontro no octogono, os lutadores ainda vão realizar uma nova encarada na pesagem cerimonial do show, programada para acontecer nesta sexta-feira (3).

Histórico de Aldo no MMA

José Aldo, de 37 anos, é um dos principais representantes do Brasil na história dos esportes de combate. O atleta estreou pelo UFC em 2011, foi campeão do peso-pena, disputou o título do peso-galo (61 kg) e se tornou integrante do 'Hall da Fama' da organização. Em sua carreira, o 'Rei do Rio' venceu 31 lutas e perdeu oito vezes. Seus principais triunfos foram sobre Chad Mendes (duas vezes), Chan Sung Jung, Cub Swanson, Frankie Edgar (duas vezes), Kenny Florian, Marlon Vera, Mike Brown, Pedro Munhoz, Renato 'Moicano', Rob Font e Urijah Faber.