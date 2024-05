Caio Borralho promete nocautear no UFC Rio e 'calar' críticos

No UFC Rio, Caio Borralho não visa apenas dar continuidade ao seu bom momento na carreira. Neste sábado (4), o brasileiro encara Paul Craig, em importante luta válida pelo peso-médio (84 kg), para defender sua invencibilidade na organização e também dar uma resposta definitiva aos seus críticos.

No UFC desde 2022, Borralho disputou cinco lutas e venceu todas, sendo quatro delas por pontos. Mas, apesar do retrospecto positivo, parte dos fãs contesta o atleta pela falta de triunfos por finalização ou nocaute, o chamando de 'Mister Decisão'. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), o brasileiro respondeu de forma veemente. Incomodado, Caio promete impressionar no octógono em pé para encerrar a desconfiança de parte da comunidade do MMA a respeito do seu jogo.

"Eu vejo essa luta como uma propulsão da minha carreira. Principalmente depois de ganhar como quero ganhar, nocauteando o Craig. Acho que isso será muito bom, ficarei ainda maior no Brasil e fora e principalmente calar a boca de todos que estão falando besteira que nem sei como conseguem falar besteira sobre mim, minha equipe, depois de todo trabalho que estou fazendo. Sempre tem gente para falar besteiras. Muitos julgam sem estar no lugar e por isso não saem do lugar. Enquanto estão me julgando, estou voando para cima e isso vai continuar acontecendo", declarou o lutador.