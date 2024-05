Flamengo vs Botafogo! Pantoja e Erceg levam rivalidade do futebol para o UFC Rio

Atração principal do UFC Rio, a disputa entre Alexandre Pantoja e Steve Erceg ganhou um tempero especial. Durante o 'media day' do evento, nesta quarta-feira (1º), os pesos-moscas (57 kg) levaram a rivalidade entre eles para um caminho inesperado: o futebol.

Torcedor declarado do Flamengo, Pantoja viu seu adversário subir no palco do media day do UFC Rio com a camisa do Botafogo, rival histórico do clube da Gávea no futebol. O campeão, por sua vez, respondeu a provocação à altura e apareceu no compromisso com a imprensa trajado com o 'manto rubro-negro'.

Cutucada?

Questionado sobre o motivo por trás de sua aparição com a camisa de um rival do clube de coração de Pantoja, Erceg negou que a atitude tenha sido somente uma cutucada no seu oponente no UFC Rio. De acordo com o desafiante ao título peso-mosca, além da rivalidade com o campeão, sua torcida pelo Botafogo tem outra explicação.