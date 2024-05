José Aldo explica encarada tensa com rival no UFC Rio: "Quanto mais apimentar, melhor"

Ao longo de sua carreira, José Aldo raramente se envolveu em polêmicas com adversários, mas seu retorno ao MMA já propiciou um episódio um tanto quanto hostil. Na última quarta-feira (1º), o ex-campeão do peso-pena (66 kg), que lutou pela última vez no UFC em 2022, protagonizou uma encarada tensa com Jonathan Martinez. Mas se engana quem pensa que o veterano ficou incomodado com a postura do oponente no sábado (4).

Na encarada, Aldo e Martinez, com os semblantes fechados, colaram testa com testa. A tensão era tão evidente, que o brasileiro precisou ser contido por um segurança do UFC. Mas, no media day do evento, o veterano apontou que o americano foi mais incisivo no encontro, ou seja, ressaltando que apenas reagiu ao ato do mesmo. De todo modo, apesar da hostilidade do momento, o atleta viu o ocorrido com bons olhos.

"Eu encaro normal. Ele que veio para cima de mim. Não fiz nada, só respondi. Não foi a minha encarada. Para mim, é normal, faz parte. Quanto mais apimentar a luta, melhor, vende melhor, todos querem assistir, isso faz parte. Acho ótimo", declarou o ex-campeão do UFC.