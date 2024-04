Empresário revela nova lesão e descarta participação de Alex Poatan no UFC Rio

Apesar de expressar - mais de uma vez - sua vontade de competir no card do UFC Rio, Alex Poatan não estará presente no evento marcado para o dia 4 de maio, na 'Cidade Maravilhosa'. Pelo menos é o que garante Jorge Guimarães, o 'Joinha', empresário do campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate.

Em entrevista ao podcast 'Trocação Franca', Joinha descartou a possibilidade de Poatan fazer um retorno tão rápido ao octógono após defender seu título no UFC 300, no último sábado (13). Isso porque, além do curto período de descanso que o campeão teria entre as lutas, o striker paulista carrega consigo, no momento, duas fraturas - uma sofrida no camp de preparação e outra durante o combate contra Jamahal Hill.

"Imagina, isso daí (lutar no UFC Rio) não vai acontecer de jeito nenhum, ainda mais com outro dedo - ele quebrou outro dedo durante a luta. Quer dizer, com dois não dá, aí é demais. Agora ele tem que entrar no estaleiro, deixar abaixar a poeira, comemorar essa vitória, colher os louros", declarou o empresário de Poatan.