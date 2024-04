Campeão dos leves, Makhachev mede forças com Poirier no UFC 302 em junho

Islam Makhachev pediu e teve seu desejo atendido pelo Ultimate. Na coletiva de imprensa pós-UFC 300, realizada no último sábado (13), Dana White anunciou que o campeão do peso-leve (70 kg) colocará o cinturão em jogo pela terceira vez contra Dustin Poirier na edição de número 302 da companhia, programada para acontecer em junho (1º), em Nova Jersey (EUA).

Curiosamente, os atletas concordaram em se enfrentar antes mesmo do cartola oficializar o duelo. Como Charles 'Do Bronxs' e Justin Gaethje foram derrotados no UFC 300, não houve impedimento para a luta Makhachev vs Poirier virar realidade. O russo vai embalado e no auge da confiança para o compromisso, já que é dono de uma sequência de 13 vitórias. Já o americano, ex-campeão interino do peso-leve, vai disputar o cinturão linear da categoria pela terceira vez, após nocautear Benoit Saint Denis, em março.

Registros de Makhachev e Poirier no MMA

Islam Makhachev, de 32 anos, se consolidou como o melhor lutador dos leves do UFC. Atualmente, o russo é o campeão da categoria, lidera o ranking peso-por-peso e possui 13 vitórias seguidas. Em sua trajetória na companhia, o atleta foi apontado como uma espécie de novo Khabib Nurmagomedov, seu amigo, por conta do estilo de luta e dominância no octógono. Seus triunfos mais importantes foram sobre Alexander Volkanovski (duas vezes), Arman Tsarukyan, Bobby Green, Charles 'Do Bronxs', Dan Hooker, Davi Ramos, Drew Dober, Gleison 'Tibau' e Thiago Moisés.