UFC 300: Diego Lopes impressiona com nocaute no 1º round e emplaca 3ª vitória seguida

No segundo assalto, Marina voltou mais afiada na trocação e acertou bons socos em Jéssica. Sem se abalar, 'Bate-Estaca' respondeu também com as mãos e na base da 'grosseria'. Agressivas, as atletas não diminuíram o ritmo, com Marina sendo mais efetiva. Na reta final, Jéssica perseguiu a rival no octógono e a castigou com socos.

Na terceira e última parcial, o duelo entre as brasileiras seguiu intenso. Mais técnica, Marina acertou a oponente com frequência. Mais forte, Jéssica derrubou a adversária com facilidade, porém não a controlou. Na reta final do confronto, Marina quase finalizou a compatriota. No final da luta, Jéssica abalou Marina com chutes e socos. Após os 15 minutos de ação, Jéssica venceu por decisão dividida, emplacando o segundo triunfo seguido.

Resultados do UFC 300:

Diego Lopes nocauteou Sodiq Yusuff no 1º round;

Renato 'Moicano' nocauteou Jalin Turner no 2º round;

Jéssica Andrade venceu Marina Rodriguez por decisão dividida;