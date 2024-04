Alex Poatan supera Francis Ngannou e se torna dono de soco mais forte

Lutador que levou menos tempo - e com o menor número de lutas - para conquistar dois títulos em duas divisões no Ultimate, Alex Pereira alcançou mais uma marca expressiva, desta vez fora do octógono. Às vésperas da sua primeira defesa de cinturão nos meio-pesados (93 kg), que acontece na luta principal do UFC 300, neste sábado (13), 'Poatan' se tornou o dono do soco mais forte já registrado pela 'PowerKube', máquina que mede a potência de golpes, superando Francis Ngannou.

Nas instalações do UFC PI (Instituto de Performance do UFC), Poatan registrou - com um único soco de direita - a marca de 191,796. Para efeito de comparação, o recorde anterior pertencia a ninguém mais ninguém menos que Francis Ngannou, ex-campeão peso-pesado do Ultimate, que havia alcançado a pontuação de 129,161 na máquina, em 2018.

Poder de nocaute comprovado

A potência nos golpes aplicados por Alex Poatan não é novidade para quem acompanha sua carreira, seja no kickboxing ou no MMA. Na modalidade voltada para a trocação, o paulista conquistou 21 de suas 33 vitórias por nocaute. Já nas artes marciais mistas foram, até o momento, sete dos nove triunfos por nocaute. Neste sábado, o campeão dos meio-pesados terá a oportunidade de ampliar seus números no 'main event' do UFC 300, quando colocar seu cinturão em jogo contra Jamahal Hill.