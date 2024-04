Popó afirma que vai enfrentar Belfort em luta de boxe em setembro

Ao que tudo indica, Acelino Freitas e Vitor Belfort enfim chegaram a um acordo para resolverem suas diferenças dentro do ringue. Após um longo período de provocações de ambas as partes e um imbróglio sobre as condições do combate, Popó afirmou que medirá forças com o ex-atleta do UFC em uma luta de boxe em setembro. Através de suas redes sociais, o tetracampeão mundial da nobre arte revelou que a disputa será realizada na quinta edição do evento 'Fight Music Show'.

Apesar do anúncio, o 'FMS 5' ainda não tem um data oficial para ser realizado - mas a tendência é que seja realizado em setembro, segundo a versão de Popó. Na última edição do show, em fevereiro, o pugilista baiano competiu em um midiático embate contra Kleber Bambam, que atraiu a atenção dos fãs brasileiros e acabou em apenas 36 segundos de disputa, com Acelino tendo o braço erguido sem grandes esforços.

"Eu aceitei seu desafio, 'Belfraco'. E em setembro irei calar a sua boca e te mostrar o que é boxe! Pode esperar. Te vejo no Fight Music Show 5", escreveu o pugilista baiano, em sua conta do Instagram.