UFC 300: Deiveson finaliza ex-campeão e emplaca 2ª vitória seguida nos galos

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC, Deiveson Figueiredo provou, mais uma vez, que acertou na decisão de subir para o peso-galo (61 kg). Hoje (13), em Las Vegas (EUA), o brasileiro enfrentou Cody Garbrandt, antigo detentor do cinturão da categoria, e levou a melhor por finalização no segundo round. Assim, o 'Deus da Guerra' emplacou o segundo triunfo em duas lutas realizadas na divisão.

Ao obter uma nova e importante vitória no UFC, Deiveson não só defendeu a oitava posição no ranking do peso-galo, como também mostrou ter condição de entrar na briga para disputar o cinturão da categoria. Na atual divisão, o paraense passou por 'No Love' e Rob Font.

A luta

No início do combate, Cody apostou nos chutes baixos. Calmo, Deiveson respondeu com um direto. Contudo, com as mãos, o americano se mostrou afiado e assustou o rival. Perigoso, Cody seguiu apostando nos chutes baixos para pontuar e atrapalhar a movimentação de Deiveson. Tentando entrar na luta, o paraense acertou um bom chute na cintura do oponente.