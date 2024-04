Holly Holm exalta ajuda de Cris Cyborg durante preparação para o UFC 300: "Abençoada"

Em dezembro de 2017, na luta principal do UFC 219, Holly Holm foi derrotada por Cristiane Justino em um duelo que valia o cinturão peso-pena (66 kg) da organização. Quase sete anos após o combate, a algoz da americana se tornou sua parceira de treinos durante o camp de preparação para o embate contra Kayla Harrison, no centenário UFC 300. Com um histórico de rivalidade com a judoca bicampeã olímpica, 'Cyborg' decidiu ajudar 'The Preacher's Daughter', como a veterana é conhecida. E a parceria rendeu ótimos frutos, ao menos de acordo com o relato da ex-campeã peso-galo (61 kg) do Ultimate.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Holm rasgou elogios para Cyborg, atual campeã até 66 kg do Bellator. As duas atletas não tinham um laço de intimidade, mas puderam se aproximar ao conviverem diariamente durante o camp para o UFC 300. Com a experiência, a ex-pugilista americana exaltou as credenciais de Cris como lutadora e seu caráter como pessoa.

"Foi ótimo. Eu converso com ela de vez em quando nas redes sociais, tipo: 'Ei, bom trabalho na luta ou boa sorte na luta'. Coisas assim. Mas nós nunca fomos super próximas além de assuntos de luta. Quando ela veio para treinar e me ajudar nesse camp de preparação, foi ótimo. Não tenho nada além de coisas positivas para falar sobre ela, dentro e fora da academia. Realmente sinto que ela é uma daquelas pessoas genuínas na vida, e fizemos essa parceria no caminho. E ela é uma campeã intensa, boa e energética por uma razão. Ela trabalha duro. Me sinto muito abençoada de poder treinar para essa luta com ela. Cris é bem completa, não é dessas que é derrubada na luta, ela é dura. Cyborg é uma campeã em muitos aspectos", destacou a americana.