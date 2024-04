Do Bronxs projeta disputa de título para o final do ano em caso de vitória no UFC 300

Furada de fila?

A projeção feita pelo brasileiro vai depender do que acontecerá com o cinturão dos leves do UFC nos próximos meses. Atual campeão da categoria, Islam Makhachev alegou que uma lesão o impediria de defender seu título contra Do Bronxs no início de 2024, mas expressou o desejo de voltar ao octógono em junho. O russo, inclusive, abriu as portas para encarar outros rivais, que 'furariam a fila' e passariam a frente do paulista, como Dustin Poirier - 3º no ranking - e até mesmo campeões de outras categorias.

"É (Islam quer lutar em junho), mas ele não falou meu nome. Ele está falando bastante coisa. Desafia o cara do 61, do 57... mas não fala de mim. Então, é meio complicado", debochou o brasileiro.

Porém, antes de pensar em uma nova oportunidade de lutar pelo cinturão peso-leve, Charles Do Bronxs precisa superar um duro adversário neste sábado. Pelo card principal do UFC 300, em Las Vegas (EUA), o brasileiro medirá forças com o promissor Arman Tsarukyan, quarto colocado no ranking até 70 kg da entidade.