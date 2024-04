Holloway minimiza desvantagem física na luta contra Gaethje no UFC 300

No UFC 300, evento programado para acontecer no dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA), Max Holloway tem um compromisso de extrema importância. O ex-campeão do peso-pena (66 kg) da companhia vai subir para o peso-leve (70 kg) para enfrentar Justin Gaethje, em luta válida pelo cinturão 'BMF' (lutador mais durão). Contudo, se engana quem pensa que 'Blessed' está temeroso por atuar em uma categoria na qual não está acostumado.

Em seu canal oficial no 'YouTube', Holloway se mostra empolgado com o novo desafio em sua carreira. Em 2019, o havaiano teve a chance de conquistar o cinturão interino dos leves, mas não conseguiu lidar com a força e a habilidade de Dustin Poirier, sendo derrotado por triplo 49-46. Agora, 'Blessed' terá pela frente Gaethje, que também é um lutador renomado, mais forte, poderoso e natural da divisão, porém, como está visivelmente 'encorpado' e melhor preparado do que na vez anterior, garante que conseguirá mudar seu retrospecto nela.

"Todo mundo continua trazendo à tona a luta contra Poirier, nos leves. É o que é, sem desculpas. Só tive seis semanas para aquele camp. (Agora) Me sinto forte, ótimo e mal posso esperar para ir lá e provar isso. Vocês querem ver a diferença? Fiquem ligados, 13 de abril. Vocês verão a diferença. Vejo algumas mentes explodindo", declarou o ex-campeão do UFC.