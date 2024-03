Após drama, Hall da Fama do UFC aparece com camisa de time brasileiro

Depois de sobreviver a um incêndio - onde salvou a vida dos seus pais, mas perdeu seu cachorro Hammer -, Mark Coleman tenta voltar à rotina normal e já conta, inclusive, com a companhia de um novo animal de estimação. E foi ao lado de 'Martello', o mais novo cão da família, que o Hall da Fama do UFC surpreendeu seus seguidores, especialmente os brasileiros, ao surgir com a camisa de um time de futebol do Brasil.

Em recente publicação no seu perfil oficial do Instagram, na qual atualizava seus fãs sobre a recuperação após o drama vivido no incêndio, Mark Coleman apareceu trajado com uma camiseta do São Paulo Futebol Clube. Após receber várias mensagens de seguidores brasileiros na sessão de comentários do post, o Hall da Fama do UFC explicou que a blusa se tratava de um presente dado a ele em uma visita ao Brasil.