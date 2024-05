Gabigol vai para os braços da torcida em chegada do Flamengo a Manaus

No primeiro contato com a torcida depois da polêmica com a camisa do Corinthians, Gabigol foi recebido com amor. Na chegada do Flamengo a Manaus, o atacante foi festejado e atendeu torcedores no hotel onde a delegação está hospedada.

O que aconteceu

A torcida cantou "Uh, uh, é Gabigol" antes mesmo de o jogador aparecer. Ele saiu do ônibus e foi para o meio da galera.

O atacante afastou a grade e caminhou entre os torcedores. David Luiz também parou para atender os presentes no local.