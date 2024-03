Malhadinho abre o jogo sobre luta 'cancelada' contra Volkov no UFC

Tudo indicava que Jailton Malhadinho voltaria rapidamente ao octógono do Ultimate em busca de recuperação após perder sua invencibilidade na liga no dia 9 de março, em derrota para Curtis Blaydes. Mas o especulado confronto contra Alexander Volkov, que aconteceria no UFC 302, em junho, não vai mais acontecer, e o russo, inclusive, já tem novo compromisso agendado. E a confusão sobre seu futuro parece ter pego o peso-pesado baiano de surpresa.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight (clique aqui), Malhadinho abriu o jogo sobre o 'cancelamento' de sua luta contra Volkov. De acordo com o baiano, o contrato já havia sido inclusive assinado por ele, mas, sem uma explicação prévia, os planos da organização mudaram. Volkov, vale lembrar, foi confirmado como um dos integrantes do card de estreia do UFC na Arábia Saudita, marcado para o dia 22 de junho, e medirá forças com seu compatriota Sergei Pavlovich.

"Na verdade, Mick (Maynard) ofereceu para a gente a luta (contra Volkov). A gente aceitou, assinou o contrato também. Depois o Mick ligou, conversou com meu empresário, eu não sei de nada ainda. Meus empresários Leo Pateira e (Tiago) Okamura que estão agilizando isso, eu não sei de nada. Eu só estou treinando mesmo. Ele falou: 'Continue o treino que já já te dou notícias'. Até agora não me ligou, não falou nada e eu estou só esperando aqui", contou Malhadinho.