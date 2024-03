Igor Severino quebra o silêncio após mordida no UFC: "Muito arrependido"

"Eu fiz algo errado. É certo que eu seja punido. Fui cortado (do UFC). Eu acho que isso é uma das piores coisas que poderiam ter acontecido. A comissão reteve minha bolsa, então eu nem tenho certeza se vou receber algo. Não tenho certeza do que eles vão decidir porque esse dinheiro nem é para mim. É para toda minha família que depende de mim. Lutar é como eu pago as contas, como eu consigo pagar o aluguel. É como eu consigo pagar pelos remédios, como eu consigo tomar conta dos membros da família doentes, como eu posso comprar comida para eles. É tudo que eu sei fazer, é tudo que eu tenho para ganhar a vida", concluiu.

O caso

Contratado via 'Contender Series', em setembro do ano passado, Igor Severino fazia sua estreia no UFC no último sábado, na edição 'Vegas 89', contra o compatriota André Mascote. Apesar de estar bem no combate, que contou com uma primeira parcial eletrizante, o jovem de 20 anos surpreendeu a todos ao morder o braço do seu oponente no segundo round, quando tentava derrubá-lo e levar a luta para o chão.

Após o alerta ao árbitro e os gritos de dor de André, o lance foi revisado pelo 'VAR', que confirmou a ilegalidade e desclassificou Igor. Além da confirmação através do vídeo, a marca da mordida de Severino no braço de seu adversário era visível, o que facilitou o trabalho do juiz central na hora de tomar a decisão.