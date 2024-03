Mike Tyson? Luta de brasileiros termina com desqualificação após mordida

A luta

Os competidores começaram o duelo com tudo, trocando chutes baixos. Atento, Severino conseguiu aplicar a queda e deu um bote no pescoço de Mascote, que conseguiu defender a investida. Como resposta, André tentou encaixar uma guilhotina, mas viu Igor livrar o pescoço e fazer o confronto recomeçar de pé. Especialista na trocação, Mascote conectou uma cotovelada de encontro que balançou Severino na reta final do assalto.

Assim como no primeiro round, a segunda parcial começou a mil, com Igor e André trocando cruzados na curta distância. Ágil nas investidas, Severino conseguiu entrar no 'double leg' e derrubar seu rival com as costas no solo. No chamado 'berimbolo', o combate foi interrompido após Mascote alegar que seu adversário o mordeu na região do braço. Após a revisão do vídeo e notar a marca da mordida, o árbitro decidiu desqualificar Severino e encerrar a luta.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 89 até então:

André Mascote venceu Igor Severino via desqualificação do rival após mordida ilegal

Michael Parkin venceu Mohammed Usman por decisão unânime