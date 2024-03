Família campeã! Charles Do Bronxs anuncia gravidez de namorada: "Grande benção"

A cerca de duas semanas de uma das lutas mais importantes de sua carreira, programada para o UFC 300, Charles Do Bronxs tem motivos de sobra para comemorar na sua vida pessoal. Afinal de contas, na noite da última quinta-feira (28), o ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC anunciou que sua namorada, Vitoria Brum, está grávida de um menino, que, inclusive, já foi nomeado: Dominic Oliveira Brum.

O lutador brasileiro será pai de segunda viagem. Charles já tem uma filha chamada Tayla, de sete anos, fruto de um antigo relacionamento - a quem o ex-campeão do UFC homenageou com uma grande e icônica tatuagem na região do peitoral. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Do Bronxs comemorou a novidade ao lado de sua parceira.

"Obrigado Jesus por mais essa grande benção em minha vida. Agora um menino, Dominic Oliveira Brum. Deus é maravilhoso! Papai e mamãe te amam", celebrou o ex-campeão até 70 kg do UFC.