Vicente Luque atrela luta com rival fora do ranking à sequência de cancelamentos no UFC

Número 11 do ranking dos meio-médios (77 kg) e vindo de vitória, Vicente Luque enfrenta, neste sábado (30), no UFC Atlantic City, Joaquin Buckley - que sequer figura no top 15 da categoria. Por conta dos estágios atuais de ambos na carreira, o combate pode ter surpreendido boa parcela dos fãs de MMA. Mas, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro justificou o cenário e atrelou o confronto diante de um oponente não ranqueado ao seu recente histórico de adiamentos e cancelamentos de lutas no Ultimate.

Nos últimos três compromissos, Vicente viu combates sendo adiados ou cancelados. Em meados de 2023, seu duelo contra Rafael dos Anjos foi postergado de julho para agosto. Em dezembro do mesmo ano, sua aguardada luta contra o companheiro de equipe Ian Machado Garry, sétimo do ranking, caiu às vésperas do UFC 296. Para o card de Atlantic City, Luque enfrentaria o oitavo colocado da categoria Sean Brady - que foi obrigado a deixar o evento por conta de uma lesão. Disposto a interromper o período de inatividade a qualquer custo, o brasiliense aceitou se manter na mesma data e encarar um novo rival, mesmo que fora do top 15.

"Sim, com certeza (o ideal seria um ranqueado). Vários fatores fizeram essa luta acontecer. A data é o principal fator, é uma data que eu queria. Venho me preparando há um tempo para lutar. Em dezembro não aconteceu e eu consegui esperar. Mas março já era a data (limite) que eu queria, que via como ideal. Iria acontecer com o Sean Brady, infelizmente não aconteceu. Mas para eu lutar contra alguém ranqueado, isso provavelmente significaria esperar até junho ou julho. Aí já seria muito tempo (sem lutar). Teria que prolongar os treinos mais ainda, e poderia ficar fisicamente prejudicado. Então vi que não faz muito sentido. E dentro das possibilidades veio o Buckley", explicou Luque.