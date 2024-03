Melissa Gatto destaca aprendizado para voltar a vencer no UFC: "Não deixar dúvidas"

Aposta na experiência como diferencial

O aprendizado com as derrotas, inclusive, é visto por Melissa Gatto como uma vantagem sobre Victoria Dudakova. A russa, ainda invicta no MMA profissional, venceu seus dois primeiros combates no UFC e, na visão da brasileira, pode pecar pela falta de experiência, principalmente em situações adversas.

"Acho que o fato das minhas duas últimas lutas, apesar de ter lutado muito bem, eu não ter saído vitoriosa, eu acho que isso me deu uma bagagem muito grande. Nesse aspecto de experiência, eu acho que tenho um pouco mais do que ela. Acho que essas duas derrotas me deram muita experiência. Acredito que ela não tenha essa experiência da derrota e talvez isso vai fazer uma grande diferença no sábado", concluiu Gatto.

Aos 27 anos, Melissa Gatto mantém o status de promessa do MMA nacional. A peso-mosca possui um cartel de oito vitórias, dois empates e apenas duas derrotas, justamente em suas últimas lutas no UFC. Por sua vez, Victoria Dudakova, adversária da brasileira neste sábado, chega para o combate com o currículo invicto após vencer seus oito primeiros combates na modalidade.