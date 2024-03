Jandiroba menciona brasileiras como possíveis rivais em busca por cinturão do UFC

Virna Jandiroba terá uma responsabilidade e tanto em sua próxima luta no UFC. Quinta colocada no ranking do peso-palha (52 kg), a brasileira atua neste sábado (30), em Nova Jersey (EUA), contra a promissora Lupita Godinez e, ao mesmo tempo que visa defender sua posição, também busca se aproximar de uma disputa pelo cinturão. Caso vença a mexicana, 'Carcará' aponta que duas compatriotas estão na sua rota rumo ao status de desafiante ao título da divisão.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight, Virna, sincera, adiantou que está de olho em Amanda Lemos e Jéssica Andrade, caso esta consiga passar por Marina Rodriguez no duelo que ocorre em abril. Inclusive, faz sentido para a baiana procurar um embate com a dupla, já que Amanda é a número três no ranking do peso-palha do UFC e ex-desafiante ao cinturão, enquanto Jéssica é dona do quarto lugar na tabela de classificação da categoria e a antiga campeã. Como já possui um histórico de confrontos contra compatriotas, a veterana abre as portas para um novo encontro.

"Depende muito dos planos do UFC. Sendo conservadora, espero mais uma luta, pelo menos. Pode ser que venham mais, porém é o que espero. Estava fazendo uma análise das meninas que estão na frente, tem a Amanda (Lemos), esperando o resultado da Jéssica e da Marina. Com a Marina já lutei, a Jéssica passando seria uma possibilidade. Enfim, são essas duas meninas. Com a Tatiana, a gente já tem um enredo, mas parece que ela machucou o joelho de novo e ficará afastada. É um cenário que se desenha dessa forma, mas é imprevisível", declarou a lutadora.