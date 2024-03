Herbert Burns deixa 'zica' para trás e promete voltar ao UFC "com o pé na porta"

Depois de dois longos afastamentos causados pela mesma lesão no joelho, que paralisaram sua carreira praticamente de forma consecutiva, Herbert Burns retorna à ação neste sábado (30), no card do UFC Atlantic City, para encarar o americano Julio Arce. E, completamente recuperado, o peso-pena (66 kg) promete deixar a 'zica' para trás e apresentar uma nova versão dentro do octógono mais famoso do mundo: 'The Blaze 3.0', como o próprio batizou.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Herbert reconheceu que o longo processo de recuperação não foi fácil de lidar, mas ressaltou que se sente preparado para mostrar o mesmo potencial como lutador das suas duas primeiras lutas no UFC. Vale lembrar que o irmão de Gilbert 'Durinho' venceu e convenceu nos dois confrontos iniciais na organização, ao superar seus rivais pela via rápida.

"Estou há quase dois anos me recuperando, tive esse tempo para focar. É uma recuperação chata porque você tem que fazer fisioterapia, fortalecer o músculo, ainda mais que foram duas cirurgias seguidas. Mas o único jeito para você melhorar, que eu conheço, é trabalho duro, é comprometimento, é respeito pelo que você faz e se doar ao máximo. Foi isso que eu fiz. E agora eu me sinto rejuvenescido e pronto para reestrear no UFC como eu estreei, com o pé na porta. É o The Blaze 3.0", projetou Burns.