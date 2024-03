Dana White revela planos para card numerado do UFC na Inglaterra

Boa safra de lutadores ingleses

Além dos dois campeões do UFC, Leon Edwards e Tom Aspinall, a Inglaterra conta com uma boa safra de lutadores na organização, o que amplia as chances de garantir grandes eventos no seu território a cada temporada. Entre os principais nomes da nova geração inglesa do MMA, se destacam as promessas: Paddy Pimblett e Muhammad Mokaev.