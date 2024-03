Ex-campeão do UFC conquista duas medalhas no Campeonato Pan-Americano de jiu-jitsu

Ex-campeão do peso-mosca (57 kg) do UFC e atual detentor do título da categoria (61 kg) no ONE Championship, Demetrious Johnson mostra toda sua habilidade no MMA e nos demais esportes de combate. Tanto que, no último final de semana, em Orlando (EUA), o americano competiu no Campeonato Pan-Americano de jiu-jitsu e conquistou duas medalhas, sendo a de ouro pela categoria master até 70,1 kg e a de prata no peso absoluto (aberto).

Para alcançar o primeiro lugar na categoria master até 70,1 kg, 'Mighty Mouse' passou por Marcio Filho na final. Já no absoluto, o pequenino Johnson ignorou a desvantagem física e deixou gigantes pelo caminho, mas, na final, sucumbiu diante de Brendan Paul Gagnon, que pesava cerca de 97,5 kg.

Currículo de Johnson no MMA

Campeão do peso-mosca do ONE Championship, Demetrious Johnson, de 37 anos, também se destacou no UFC. Dominante na categoria, o americano é o recordista de defesas de cinturão em sequência na história do Ultimate (11). No MMA desde 2007, 'Mighty Mouse' construiu um cartel composto por 30 lutas, 25 vitórias, quatro derrotas e um empate. Seus principais triunfos foram sobre Adriano Moraes (duas vezes), Henry Cejudo, Ian McCall, John Dodson (duas vezes), Joseph Benavidez (duas vezes), Kyoji Horiguchi, Ray Borg e Tim Elliott.