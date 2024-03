Mordida valiosa! Brasileiro fatura bônus de R$ 250 mil no UFC e eterniza marca com tatuagem

Neste sábado (23), no UFC Vegas 89, André Lima protagonizou uma das estreias mais marcantes da história da organização. E, curiosamente, o brasileiro levará para sempre consigo uma marca para lá de improvável do combate travado contra Igor Severino. Alvo de uma mordida ilegal do adversário, o peso-mosca (57 kg) baiano eternizou o momento com uma tatuagem em seu braço, região 'atacada' pelo compatriota. Para coroar a 'noite louca', Mascote ainda recebeu o bônus de 50 mil dólares (R$ 250 mil).

A notícia do pagamento extra veio diretamente de uma promessa feita por Dana White, presidente do Ultimate. O dirigente também agiu rápido e demitiu Igor Severino por sua conduta antidesportiva logo após o combate. Em êxtase ao se deparar com a tatuagem de Mascote (veja abaixo ou clique aqui), o cartola americano aumentou o valor prometido ao brasileiro.

"Eu daria a ele 25 mil dólares. Mas agora eu vou dar os 50 mil dólares. Isso (tatuagem) é incrível", exaltou Dana, através da ferramenta 'stories' do Instagram (clique aqui).