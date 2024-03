McGregor cita Stallone e Schwarzenegger e mira novos filmes em Hollywood

Na última quinta-feira (21), Conor McGregor viu sua mais nova aventura como ator ser concluída oficialmente com o lançamento da nova versão do filme 'Road House' - um clássico dos anos 80 que no Brasil ganhou o nome de 'Matador de Aluguel'. Interpretando o antagonista da trama chamado 'Knox', o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC teve seu desempenho nas telonas elogiado. Empolgado com a nova função, 'Notorious' abriu as portas para novos papéis futuros e citou duas estrelas de Hollywood como inspiração: Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone.

Em recente entrevista ao programa 'The MMA Hour', o irlandês rebateu algumas críticas de fãs que o alfinetaram ao opinar que o personagem interpretado no filme tem muitas semelhanças com sua personalidade, em uma tentativa de ironizar sua atuação. Satisfeito com seu desempenho, McGregor destacou que recebeu diversos elogios dos diretores e produtores de Road House durante as filmagens. Entusiasmado, o lutador de MMA garantiu ser um ator versátil capaz de interpretar diferentes papéis no futuro.

"As pessoas acham que eu estava interpretando a mim mesmo - eles (diretores) estavam me guiando e eu dava a eles o que eles pediam. Eles estão muito felizes com o que receberam. Dei o que pediram e adicionei o meu toque especial. Eu sou quem sou, um 'show business'. Temos que conversar (eu e UFC). Hollywood agora está alinhada. Na verdade, posso desempenhar vários papéis. Pense na quantidade de filmes que posso fazer. Tem Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e todos esses caras. Todos eles têm ótimos filmes feitos em torno deles. Pense sobre os filmes que você pode fazer ao meu redor. Eles poderiam ser escritos, me priorizando. Eu realmente sinto que posso interpretar qualquer papel", declarou Conor.