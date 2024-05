Exemplo! Michel Pereira ajuda no resgate de vítimas no Rio Grande do Sul

Um dos principais nomes do MMA brasileiro na atualidade, Michel Pereira tomou uma decisão condizente com a de um grande ídolo. Menos de dez dias depois de brilhar no octógono do UFC Rio, quando conquistou sua oitava vitória seguida na organização, Michel Pereira desembarcou na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, para ajudar as vítimas das enchentes que atingiram quase todo o estado.

Através da sua página oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), o lutador do UFC compartilhou imagens de suas ações no resgate de animais, assim como do estrago causado pela tragédia climática no local. Na publicação, Michel ainda explicou o que o motivou a estar presencialmente ajudando o povo gaúcho e se mostrou extremamente impactado pela situação vivida no Rio Grande do Sul.

"Um dia eu precisei de ajuda. Ao longo da minha história, já morei de favor e às vezes dependia de amigos para fazer uma refeição. Estou aqui para retribuir aquilo que já recebi. Entendi que ser solidário é proporcionar apoio e dignidade ao outro. Hoje passamos o dia resgatando pessoas que estavam ilhadas e animais que estavam com fome, sede e frio. Acabei de chegar no hotel e amanhã cedo vamos voltar para a frente de batalha. Você já imaginou ir dormir e ter alguém ou algum animal precisando da sua ajuda para sobreviver? Às vezes penso que isso não é real, que é uma cena de filme de terror. Um impacto gigante de tristeza ao ver a situação que estão por aqui. Descansar um pouco e amanhã vamos para guerra mais uma vez", escreveu Michel na legenda da publicação.