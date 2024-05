Covington mira luta contra Charles e crava superioridade: "Venço em todos os lugares"

Em sua última luta, realizada em dezembro, em Las Vegas (EUA), Colby Covington foi dominado por Leon Edwards, campeão dos meio-médios (77 kg) do UFC, e recebeu duras críticas de parte da comunidade do MMA por seu 'trash talk' e por sua atuação em si. Sendo assim, disposto a apagar a má impressão deixada no octógono, o americano segue em busca de grandes duelos na categoria e 'convida' um importante nome do Brasil a se aventurar nela.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Submission Radio', Covington expressou o interesse em medir forças com Charles Oliveira. E o desejo do americano faz sentido, visto que o ex-campeão do peso-leve (70 kg) cogita atuar nos meio-médios em uma luta pelo cinturão ou que lhe renda um vantajoso salário. Portanto, o 'bad boy' abre as portas para encarar o brasileiro e admite que prefere enfrentá-lo do que Ian Machado Garry, um de seus rivais na divisão.

"Eu quero lutas de legado e acho que um cara como Charles faz sentido. Ele estava dizendo que quer subir para os meio-médios e sou o rei do Brasil. Todos sabem que comando aquele país, todas as mulheres que você conhece me amam, todos os homens do Brasil querem ser iguais a mim. Charles, se você quer essa luta, se você quer subir para os meio-médios e ter grandes lutas, veremos se você é sobre isso ou se é apenas conversa. Ele é um nome maior, ex-campeão, alguém que realmente fez algo no esporte, que é relevante e a luta atrai, faz sentido. Ele vai defender seu país ou vai se aposentar e sempre saber que Colby é o dono do Brasil? O campeão da América, lutador favorito de Trump faz o que quer no Brasil. Não há nada que ele possa fazer", declarou o atleta.